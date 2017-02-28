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Маски-шоу в Вилейке: хулиган пистолетом ворвался в квартиру женщины
01.03.2017 18:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Вилейке местного жителя, который, скрывая лицо маской, ворвался в квартиру и угрожал пистолетом, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.
Инцидент в райцентре произошел утром накануне, в РОВД жительница Вилейки обратилась в 08:25.
"Женщина сообщила, что неустановленный преступник в маске, которому она открыла дверь, проник в квартиру, где ударил находившегося в помещении гостя и, демонстрируя пневматический пистолет, угрожал ей и знакомой", – сказали в УВД.
По информации управления, сотрудники угрозыска нашли нападавшего – неработающего 19-летнего местного жителя. Молодой человек был задержан, у него изъяли пневматический пистолет марки Gletcher и маску.
В отношении жителя Вилейки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).
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Молодой человек был задержан, у него изъяли пневматический пистолет марки Gletcher и маску.
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