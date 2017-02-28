Вечером 27 февраля в Бобруйске из окна 9 этажа выпала пожилая женщина. 80-летняя бобруйчанка скончалась на месте.

Труп женщины обнаружили в 17.50 у дома на улице Рокоссовского прохожие. Пенсионерка выпала из окна квартиры, в которой жила вместе с внуком. Мужчина забрал ее к себе, чтобы ухаживать за престарелой бабушкой, рассказала официальный представитель областного управления Следственного комитета Оксана Соленюк.

Следствие устанавливает обстоятельства гибели бобруйчанки: был ли это несчастный случай или суицид. Накануне кто-то из прохожих якобы видел, как погибшая самостоятельно вылазила из окна.