МИНСК, 1 мар – Sputnik. Сотрудники КГК перекрыли канал поставки в Минск нелегальной алкогольной продукции из Казахстана, задержаны два продавца-казаха и покупатель-белорус, сообщили Sputnik в Комитете государственного контроля.



© Фото: УВД Гомельского облисполкома Крупная партия "паленой" российской водки изъята у жителя Гомеля

Задержание бутлегеров осуществляли при силовой поддержке сотрудников спецподразделения МВД.

"Спецоперация была проведена в момент совершения сделки с одним из распространителей. Предметом сделки являлись 270 ящиков алкогольной продукции в ассортименте", – сказали в КГК.

Там также сообщили, что казахи за партию водки и коньяка планировали выручить 6000 долларов США. По информации комитета, сейчас проводится экспертиза качества и безопасности изъятого алкоголя.

В финансовой милиции уточнили, что данные граждане уже неоднократно поставляли в Беларусь из Казахстана мелкие партии спиртного, которое затем продавалось в Минске через сеть местных распространителей.