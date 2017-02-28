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Бутлегеры из Казахстана задержаны в Минске с партией "левой" водки
01.03.2017 19:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Сотрудники КГК перекрыли канал поставки в Минск нелегальной алкогольной продукции из Казахстана, задержаны два продавца-казаха и покупатель-белорус, сообщили Sputnik в Комитете государственного контроля.
© Фото: УВД Гомельского облисполкома
Задержание бутлегеров осуществляли при силовой поддержке сотрудников спецподразделения МВД.
"Спецоперация была проведена в момент совершения сделки с одним из распространителей. Предметом сделки являлись 270 ящиков алкогольной продукции в ассортименте", – сказали в КГК.
Там также сообщили, что казахи за партию водки и коньяка планировали выручить 6000 долларов США. По информации комитета, сейчас проводится экспертиза качества и безопасности изъятого алкоголя.
В финансовой милиции уточнили, что данные граждане уже неоднократно поставляли в Беларусь из Казахстана мелкие партии спиртного, которое затем продавалось в Минске через сеть местных распространителей.
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Задержанные, по информации финансовой милиции, уже неоднократно поставляли в Беларусь из Казахстана мелкие партии спиртного, которое затем продавалось в Минске...
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