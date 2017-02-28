Вечером 1 марта спасатели выезжали на тушение пожара в студенческое общежитие Академии искусств на Сурганова. Пожар произошел в прачечной, пришлось эвакуировать 200 жильцов здания, сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Выяснилось, что в прачечной на первом этаже загорелись постельные принадлежности. До выяснения причин и устранения возгорания спасатели эвакуировали 200 человек. Всего в общежитии проживают 242 человека.



Фото: МЧС

Спасатели быстро ликвидировали пожар. В результате повреждено имущество, керамическая плитка на стене, закопчено помещение.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.



Фото: МЧС

Заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский отметил, что с начала года это уже не первый случай пожара в общежитии.

«Анализ таких пожаров показывает что причина, как правило, кроется в бесхозяйственности, халатном отношении ответственных лиц и отсутствии должного контроля за соблюдением требований безопасности. Часто возгарания происходят из-за попадания незатушенной сигареты в не убранную вовремя кучу мусора или же загорается неисправная электропроводка в местах неположенного складирования и хранения вещей», — рассказал он.