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Пожар в прачечной студенческого общежития в Минске: эвакуировали 200 человек

01.03.2017 20:30 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 1 марта спасатели выезжали на тушение пожара в студенческое общежитие Академии искусств на Сурганова. Пожар произошел в прачечной, пришлось эвакуировать 200 жильцов здания, сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Выяснилось, что в прачечной на первом этаже загорелись постельные принадлежности. До выяснения причин и устранения возгорания спасатели эвакуировали 200 человек. Всего в общежитии проживают 242 человека.


Фото: МЧС

Спасатели быстро ликвидировали пожар. В результате повреждено имущество, керамическая плитка на стене, закопчено помещение.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.


Фото: МЧС

Заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский отметил, что с начала года это уже не первый случай пожара в общежитии.

«Анализ таких пожаров показывает что причина, как правило, кроется в бесхозяйственности, халатном отношении ответственных лиц и отсутствии должного контроля за соблюдением требований безопасности. Часто возгарания происходят из-за попадания незатушенной сигареты в не убранную вовремя кучу мусора или же загорается неисправная электропроводка в местах неположенного складирования и хранения вещей», — рассказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

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