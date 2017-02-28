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В Полоцком районе неизвестный ограбил банк
Днем 1 марта неизвестный мужчина напал на кассира и ограбил отделение «Беларусбанка» в городском поселке Фариново Полоцкого района, сообщила TUT.BY официальный представитель Полоцкого РОВД капитан милиции Юлия Зайцева.
Нападение произошло в 13.15. В отделении банка, где произошло ограбление, работает одна кассир.
Мужчина напал с электрошокером на женщину. Он забрал из кассы 10,5 тысячи белорусских рублей и скрылся, рассказали в РОВД.
В поисках грабителя задействован весь личный состав РОВД, а также оперативные сотрудники УВД Витебского облисполкома.
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Мужчина напал с электрошокером на женщину. Он забрал из кассы 10,5 тысячи белорусских рублей и скрылся, рассказали в РОВД.
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