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В Полоцком районе неизвестный ограбил банк

01.03.2017 21:10 — ЧП | Tut.by  
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Днем 1 марта неизвестный мужчина напал на кассира и ограбил отделение «Беларусбанка» в городском поселке Фариново Полоцкого района, сообщила TUT.BY официальный представитель Полоцкого РОВД капитан милиции Юлия Зайцева.

Нападение произошло в 13.15. В отделении банка, где произошло ограбление, работает одна кассир.

Мужчина напал с электрошокером на женщину. Он забрал из кассы 10,5 тысячи белорусских рублей и скрылся, рассказали в РОВД.

В поисках грабителя задействован весь личный состав РОВД, а также оперативные сотрудники УВД Витебского облисполкома.

 
 
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Мужчина напал с электрошокером на женщину. Он забрал из кассы 10,5 тысячи белорусских рублей и скрылся, рассказали в РОВД.

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