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МЧС: в студенческом общежитии в Минске горела прачечная
01.03.2017 21:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Около 200 человек эвакуировали сотрудники МЧС из-за пожара в студенческом общежитии Белорусской государственной академии искусств, сообщили Sputnik в среду в Минском областном УМЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Пожарная сигнализация в общежитии, расположенном на улице Сурганова, сработала в 17:56.
"По прибытии спасателей было установлено, что произошло загорание постельных принадлежностей в помещении прачечной", – сказали в МЧС.
В управлении отметили, что дым попал на верхние этажи здания через вентиляционную шахту, поэтому из общежития сотрудники МЧС эвакуировали около 200 человек.
По данным МЧС, пожар спасатели ликвидировали в 18:06. В качестве причины возникновения возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем.
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В качестве причины возникновения возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем.
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