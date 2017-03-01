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МЧС: в студенческом общежитии в Минске горела прачечная

01.03.2017 21:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар – Sputnik. Около 200 человек эвакуировали сотрудники МЧС из-за пожара в студенческом общежитии Белорусской государственной академии искусств, сообщили Sputnik в среду в Минском областном УМЧС.

МЧС: в студенческом общежитии в Минске горела прачечная
© Фото: МЧС Беларуси
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Пожарная сигнализация в общежитии, расположенном на улице Сурганова, сработала в 17:56.

"По прибытии спасателей было установлено, что произошло загорание постельных принадлежностей в помещении прачечной", – сказали в МЧС.

В управлении отметили, что дым попал на верхние этажи здания через вентиляционную шахту, поэтому из общежития сотрудники МЧС эвакуировали около 200 человек.

По данным МЧС, пожар спасатели ликвидировали в 18:06. В качестве причины возникновения возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем.

 
Теги: Минск
 
 
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В качестве причины возникновения возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем.

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