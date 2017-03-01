МИНСК, 1 мар – Sputnik. Около 200 человек эвакуировали сотрудники МЧС из-за пожара в студенческом общежитии Белорусской государственной академии искусств, сообщили Sputnik в среду в Минском областном УМЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Палата больницы спелеолечения горела в Солигорске

Пожарная сигнализация в общежитии, расположенном на улице Сурганова, сработала в 17:56.

"По прибытии спасателей было установлено, что произошло загорание постельных принадлежностей в помещении прачечной", – сказали в МЧС.

В управлении отметили, что дым попал на верхние этажи здания через вентиляционную шахту, поэтому из общежития сотрудники МЧС эвакуировали около 200 человек.

По данным МЧС, пожар спасатели ликвидировали в 18:06. В качестве причины возникновения возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем.