МИНСК, 1 мар – Sputnik. Неизвестный, напав на кассира с электрошокером, ограбил отделение ОАО "Беларусбанк", расположенное в городском поселке Фариново Полоцкого района, сообщили Sputnik в Полоцком РОВД.

Нападение на отделение, которое находится в фариновском доме культуры, в центре городского поселка, произошло около 13:15 в среду 1 марта.

"Неизвестный с применением насилия и электрошокера напал на кассира и сумел забрать из кассы отделения 10,5 тысячи белорусских рублей", – сообщили Sputnik в РОВД.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные сотрудники УВД Витебского облисполкома и Полоцкого РОВД.

Как отметили в милиции, сейчас личный состав РОВД ведет активные поиски нападавшего.