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Дерзкое ограбление отделения банка произошло в Полоцком районе
01.03.2017 20:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Неизвестный, напав на кассира с электрошокером, ограбил отделение ОАО "Беларусбанк", расположенное в городском поселке Фариново Полоцкого района, сообщили Sputnik в Полоцком РОВД.
Нападение на отделение, которое находится в фариновском доме культуры, в центре городского поселка, произошло около 13:15 в среду 1 марта.
"Неизвестный с применением насилия и электрошокера напал на кассира и сумел забрать из кассы отделения 10,5 тысячи белорусских рублей", – сообщили Sputnik в РОВД.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные сотрудники УВД Витебского облисполкома и Полоцкого РОВД.
Как отметили в милиции, сейчас личный состав РОВД ведет активные поиски нападавшего.
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Неизвестный напал на кассира отделения с электрошокером и смог похитить 10500 белорусских рублей.
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