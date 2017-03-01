МИНСК, 2 мар – Sputnik. Грабитель банка в поселке Фариново (Полоцкий район) попал на записи камер видеонаблюдения, установленных в отделении №216/45 АСБ "Беларусбанк", сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.

Ограбление отделения, находящегося в местном Доме культуры, по информации Полоцкого РОВД, произошло накануне днем, около 13:15 .

"Приметы преступника: рост – около 180 сантиметров, имеет спортивное телосложение, был одет в синие темные джинсы, темно-синий пуховик", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что лицо нападавшего было закрыто материей зеленого цвета, возможно, медицинской маской либо шарфом.

В управлении попросили граждан, которые располагают какой-либо информацией о преступнике, сообщить ее в правоохранительные органы.

Как ранее сообщал Sputnik, грабитель отделения Беларусбанка в Фариново напал на кассира с электрошокером. Злоумышленнику удалось похитить из отделения 10,5 тысяч рублей.