﻿ Витебское УВД опубликовало фото грабителя банка в Полоцком районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Витебское УВД опубликовало фото грабителя банка в Полоцком районе

02.03.2017 07:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Грабитель банка в поселке Фариново (Полоцкий район) попал на записи камер видеонаблюдения, установленных в отделении №216/45 АСБ "Беларусбанк", сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.

Витебское УВД опубликовало фото грабителя банка в Полоцком районе
© flickr.com/ J. Sibiga Photography
Дерзкое ограбление отделения банка произошло в Полоцком районе

Ограбление отделения, находящегося в местном Доме культуры, по информации Полоцкого РОВД, произошло накануне днем, около 13:15.

"Приметы преступника: рост – около 180 сантиметров, имеет спортивное телосложение, был одет в синие темные джинсы, темно-синий пуховик", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что лицо нападавшего было закрыто материей зеленого цвета, возможно, медицинской маской либо шарфом.

В управлении попросили граждан, которые располагают какой-либо информацией о преступнике, сообщить ее в правоохранительные органы.

Как ранее сообщал Sputnik, грабитель отделения Беларусбанка в Фариново напал на кассира с электрошокером. Злоумышленнику удалось похитить из отделения 10,5 тысяч рублей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грабитель отделения Беларусбанка в Фариново напал на кассира с электрошокером. Злоумышленнику удалось похитить из отделения 10,5 тысяч рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Более 70 крестов украли на кладбище в Ивьевском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика