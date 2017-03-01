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Витебское УВД опубликовало фото грабителя банка в Полоцком районе
02.03.2017 07:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар – Sputnik. Грабитель банка в поселке Фариново (Полоцкий район) попал на записи камер видеонаблюдения, установленных в отделении №216/45 АСБ "Беларусбанк", сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.
Ограбление отделения, находящегося в местном Доме культуры, по информации Полоцкого РОВД,
"Приметы преступника: рост – около 180 сантиметров, имеет спортивное телосложение, был одет в синие темные джинсы, темно-синий пуховик", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что лицо нападавшего было закрыто материей зеленого цвета, возможно, медицинской маской либо шарфом.
В управлении попросили граждан, которые располагают какой-либо информацией о преступнике, сообщить ее в правоохранительные органы.
Как ранее сообщал Sputnik, грабитель отделения Беларусбанка в Фариново напал на кассира с электрошокером. Злоумышленнику удалось похитить из отделения 10,5 тысяч рублей.
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Грабитель отделения Беларусбанка в Фариново напал на кассира с электрошокером. Злоумышленнику удалось похитить из отделения 10,5 тысяч рублей.
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