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Ночное ДТП на МКАД: один человек погиб, пятеро в больнице

02.03.2017 09:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на Минской кольцевой автодороге, в результате которого один человек погиб и еще пятеро доставлены в больницу, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК Алексей Климович.

Ночное ДТП на МКАД: один человек погиб, пятеро в больнице
© Фото: СК Беларуси
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"Предварительно следователями установлено, около 3 часов ночи водитель Audi A4, двигаясь по внешней стороне МКАД от улицы Казинца в направлении улицы Корженевского, не справился с управлением и врезался в опорную мачту наружного освещения", – сказал Климович. 

По его словам, в момент ДТП в автомобиле находились шесть человек, молодой человек 1996 года рождения погиб на месте, а две девушки и три парня получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По факту аварии УСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. 

Следователи обратились с просьбой к водителям, ставшим очевидцами аварии, сообщить известную им информацию в УСК по телефонам: (017) 239-48-67, (017) 395-75-67 или (044) 500-31-11.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи возбудили уголовное дело по факту ночной аварии и ищут свидетелей произошедшего.

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