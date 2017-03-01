МИНСК, 2 мар – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на Минской кольцевой автодороге, в результате которого один человек погиб и еще пятеро доставлены в больницу, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК Алексей Климович.



© Фото: СК Беларуси СК выясняет причины лобового ДТП под Смолевичами

"Предварительно следователями установлено, около 3 часов ночи водитель Audi A4, двигаясь по внешней стороне МКАД от улицы Казинца в направлении улицы Корженевского, не справился с управлением и врезался в опорную мачту наружного освещения", – сказал Климович.

По его словам, в момент ДТП в автомобиле находились шесть человек, молодой человек 1996 года рождения погиб на месте, а две девушки и три парня получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По факту аварии УСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

Следователи обратились с просьбой к водителям, ставшим очевидцами аварии, сообщить известную им информацию в УСК по телефонам: (017) 239-48-67, (017) 395-75-67 или (044) 500-31-11.