|
Первое уголовное дело за "группы смерти" возбуждено в Беларуси
02.03.2017 09:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар – Sputnik. Витебский городским отделом Следственного комитета Беларуси по факту попытки самоубийства школьницы, попавшей в зависимость от "группы смерти" в соцсетях, возбуждено уголовное дело, сообщила газета "
"Девочка проходит лечение в областном центре психиатрии и наркологии. Городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.146 (склонение к самоубийству) Уголовного кодекса Беларуси", – отметила Королева.
По ее словам, школьница состояла в закрытой "группе смерти", зарегистрированной в соцсетях, шаг за шагом она проходила "квест" с элементами суицида. Предотвратили самоубийство сотрудники милиции, отметила помощник прокурора Витебска.
Издание также цитирует главного врача Витебского областного центра психиатрии и наркологии Елены Мартыновой: по ее данным, это не единственный подобный случай в городе. Мартынова отметила, что 17-летняя девушка разместила в соцсети предсмертную записку, в центр о ней сообщила студентка медуниверситета.
"Мы сразу обратились в компетентные органы, и девочку спасли. Сейчас она практически в норме, готовится к выписке из стационара. Похожие истории случились в Витебске еще с тремя девочками, одна из которые лечится амбулаторно", – сказала психиатр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Психиатры сообщили, что в республике начали регистрироваться случаи попыток суицида молодых людей, которые попали в зависимость от соцсетей.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии