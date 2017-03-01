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Первое уголовное дело за "группы смерти" возбуждено в Беларуси

02.03.2017 09:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар – Sputnik. Витебский городским отделом Следственного комитета Беларуси по факту попытки самоубийства школьницы, попавшей в зависимость от "группы смерти" в соцсетях, возбуждено уголовное дело, сообщила газета "СБ. Беларусь сегодня", со ссылкой на старшего помощника прокурора Витебска Ольгу Королеву.

Первое уголовное дело за "группы смерти" возбуждено в Беларуси
© Фото: unsplash.com
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"Девочка проходит лечение в областном центре психиатрии и наркологии. Городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.146 (склонение к самоубийству) Уголовного кодекса Беларуси", – отметила Королева. 

По ее словам, школьница состояла в закрытой "группе смерти", зарегистрированной в соцсетях, шаг за шагом она проходила "квест" с элементами суицида. Предотвратили самоубийство сотрудники милиции, отметила помощник прокурора Витебска. 

Издание также цитирует главного врача Витебского областного центра психиатрии и наркологии Елены Мартыновой: по ее данным, это не единственный подобный случай в городе. Мартынова отметила, что 17-летняя девушка разместила в соцсети предсмертную записку, в центр о ней сообщила студентка медуниверситета. 

"Мы сразу обратились в компетентные органы, и девочку спасли. Сейчас она практически в норме, готовится к выписке из стационара. Похожие истории случились в Витебске еще с тремя девочками, одна из которые лечится амбулаторно", – сказала психиатр.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Психиатры сообщили, что в республике начали регистрироваться случаи попыток суицида молодых людей, которые попали в зависимость от соцсетей.

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