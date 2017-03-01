МИНСК, 2 мар – Sputnik. Витебский городским отделом Следственного комитета Беларуси по факту попытки самоубийства школьницы, попавшей в зависимость от "группы смерти" в соцсетях, возбуждено уголовное дело, сообщила газета " СБ. Беларусь сегодня ", со ссылкой на старшего помощника прокурора Витебска Ольгу Королеву.

"Девочка проходит лечение в областном центре психиатрии и наркологии. Городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.146 (склонение к самоубийству) Уголовного кодекса Беларуси", – отметила Королева.

По ее словам, школьница состояла в закрытой "группе смерти", зарегистрированной в соцсетях, шаг за шагом она проходила "квест" с элементами суицида. Предотвратили самоубийство сотрудники милиции, отметила помощник прокурора Витебска.

Издание также цитирует главного врача Витебского областного центра психиатрии и наркологии Елены Мартыновой: по ее данным, это не единственный подобный случай в городе. Мартынова отметила, что 17-летняя девушка разместила в соцсети предсмертную записку, в центр о ней сообщила студентка медуниверситета.

"Мы сразу обратились в компетентные органы, и девочку спасли. Сейчас она практически в норме, готовится к выписке из стационара. Похожие истории случились в Витебске еще с тремя девочками, одна из которые лечится амбулаторно", – сказала психиатр.