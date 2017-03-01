МИНСК, 2 мар – Sputnik. Ограбление отделения "Беларусбанка" в городском поселке Фариново шокировало всех его жителей и парализовало жизнь населенного пункта, сообщили в эфире телеканала " Вектор ".



© Фото: УВД Витебского облисполкома Витебское УВД опубликовало фото грабителя банка в Полоцком районе

Накануне неизвестный с электрошокером напал на кассира и ограбил отделение №216/45 ОАО "Беларусбанк" , расположенное в городском поселке Фариново Полоцкого района.

Как сообщает местный телеканал "Вектор", данное отделение банка – единственное на весь городской поселок. Сейчас оно не работает, а все жители Фариново шокированы произошедшим.

По словам местных жителей, в поселке нет ни одного банкомата, поэтому граждане в настоящее время не имеют возможности снять наличные деньги.

По данным телеканала, сотрудники ГАИ останавливают все въезжающие и выезжающие из городского поселка автомобиля. Подробности дерзкого нападения на отделение банка пока не известны: этим занимаются правоохранители.

Ранее представители правоохранительных органов сообщали о том, что злоумышленник сумел забрать из кассы отделения 10,5 тысячи белорусских рублей. УВД Витебского облисполкома также обнародовало фото преступника и описало его приметы .