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Битва за урожай: директор СПК списал и продал предпринимателю комбайны
02.03.2017 11:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении директора КПУП "Крево", который безосновательно списал с баланса предприятия и продал индивидуальному предпринимателю за 12 тысяч долларов США два зерноуборочных комбайна, сообщили Sputnik в прокуратуре Гродненской области.
© Sputnik Валерий Мельников
Факт хищения был выявлен в ходе проверки сохранности сельскохозтехники в агропромышленных предприятиях Сморгонского района.
"С баланса предприятия были списаны два зерноуборочных комбайна. Указанные в актах данные о том, что комбайны демонтированы, запасные части частично оприходованы и 8,1 тонны металлолома приняты к бухгалтерскому учету, не соответствовали действительности", – сообщили в прокуратуре.
По словам собеседников Sputnik, фактически техника демонтирована не была – комбайны директор продал индивидуальному предпринимателю за 12 тысяч долларов.
В прокуратуре уточнили, что такими действиями должностное лицо причинило КПУП "Крево" ущерб в размере более 28,8 тысячи рублей, что является особо крупным размером.
По факту в отношении директора было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). В настоящее время мужчина заключен под стражу.
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Ущерб, причиненный сельскохозяйственному предприятию, является особо крупным – более 28 тысяч рублей.
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