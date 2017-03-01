МИНСК, 2 мар – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении директора КПУП "Крево", который безосновательно списал с баланса предприятия и продал индивидуальному предпринимателю за 12 тысяч долларов США два зерноуборочных комбайна, сообщили Sputnik в прокуратуре Гродненской области.



© Sputnik Валерий Мельников Количество дел о банкротстве растет в Беларуси

Факт хищения был выявлен в ходе проверки сохранности сельскохозтехники в агропромышленных предприятиях Сморгонского района.

"С баланса предприятия были списаны два зерноуборочных комбайна. Указанные в актах данные о том, что комбайны демонтированы, запасные части частично оприходованы и 8,1 тонны металлолома приняты к бухгалтерскому учету, не соответствовали действительности", – сообщили в прокуратуре.

По словам собеседников Sputnik, фактически техника демонтирована не была – комбайны директор продал индивидуальному предпринимателю за 12 тысяч долларов.

В прокуратуре уточнили, что такими действиями должностное лицо причинило КПУП "Крево" ущерб в размере более 28,8 тысячи рублей, что является особо крупным размером.

По факту в отношении директора было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). В настоящее время мужчина заключен под стражу.