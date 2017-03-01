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Пассажирский автобус врезался в мачту освещения в Могилеве
02.03.2017 11:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар – Sputnik. Пассажирский автобус МАЗ врезался в мачту освещения и вылетел на тротуар в Могилеве, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.
© Фото: ГАИ Минского района
Авария в областном центре произошла утром в четверг на улице Симонова, возле остановки общественного транспорта "Могилевоблгаз".
"В настоящее время сотрудники ГАИ работают на месте происшествия", — сообщили Sputnik в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
В ГАИ также сказали, что пока о причинах ДТП говорить рано, поскольку выяснение обстоятельств аварии займет некоторое время.
При этом в Госавтоинспекции также не уточнили, пострадал ли в ДТП кто-либо из пассажиров автобуса.
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В ГАИ сообщают, что пока о причинах ДТП говорить рано, поскольку выяснение обстоятельств аварии займет некоторое время.
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