МИНСК, 2 мар – Sputnik. Пассажирский автобус МАЗ врезался в мачту освещения и вылетел на тротуар в Могилеве, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.



© Фото: ГАИ Минского района Грузовик врезался в рейсовый автобус МАЗ в Минском районе

Авария в областном центре произошла утром в четверг на улице Симонова, возле остановки общественного транспорта "Могилевоблгаз".

"В настоящее время сотрудники ГАИ работают на месте происшествия", — сообщили Sputnik в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

В ГАИ также сказали, что пока о причинах ДТП говорить рано, поскольку выяснение обстоятельств аварии займет некоторое время.

При этом в Госавтоинспекции также не уточнили, пострадал ли в ДТП кто-либо из пассажиров автобуса.