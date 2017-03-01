МИНСК. 2 фев – Sputnik. Министерство обороны Беларуси подтвердило факт смерти солдата-срочника в учебном центре в Печах, но от других комментариев отказалось.

В четверг ряд СМИ сообщил о том, что 19 января в 72-м учебном центре в Печах под Борисовом умер солдат воздушно-десантных войск.

"Действительно, такой факт был. Это случилось десять дней назад. Но мы не комментируем происшествие из этических причин, смерть солдата не связана непосредственно с прохождением военной службы", – заявил Sputnik в четверг пресс-секретарь оборонного ведомства Владимир Макаров.

Он также уточнил, что речь о несчастном случае не идет.

По информации СМИ, солдату стало плохо прямо на плацу, спасти его не смогли.