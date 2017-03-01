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Солдат-срочник умер в военной части в Печах
02.03.2017 11:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК. 2 фев – Sputnik. Министерство обороны Беларуси подтвердило факт смерти солдата-срочника в учебном центре в Печах, но от других комментариев отказалось.
В четверг ряд СМИ сообщил о том, что 19 января в 72-м учебном центре в Печах под Борисовом умер солдат воздушно-десантных войск.
"Действительно, такой факт был. Это случилось десять дней назад. Но мы не комментируем происшествие из этических причин, смерть солдата не связана непосредственно с прохождением военной службы", – заявил Sputnik в четверг пресс-секретарь оборонного ведомства Владимир Макаров.
Он также уточнил, что речь о несчастном случае не идет.
По информации СМИ, солдату стало плохо прямо на плацу, спасти его не смогли.
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В оборонном ведомстве не комментируют данный факт, но заявляют, что речь о несчастном случае не идет.
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