﻿ В Пуховичском районе у пенсионера украли драгоценностей на 6 тысяч долларов. 21.by
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В Пуховичском районе у пенсионера украли драгоценностей на 6 тысяч долларов

02.03.2017 11:59 — ЧП | Tut.by  
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У 59-летнего мужчины из дома похитили ювелирных изделий на 11600 рублей. Преступника нашли в тот же день. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Утром 1 марта в милицию обратился 59-летний пенсионер из деревни Бельковичи Пуховичского района. Он рассказал, что днем накануне неизвестный преступник разбил стекло двери в его доме и украл 11 золотых ювелирных изделий. Ущерб составил 11 600 рублей (около 6100 долларов — прим. TUT.BY).

Милиция быстро установила преступника — им оказался 55-летний уроженец Минска без определенного места жительства и рода занятий. Он уже был судим за кражу в 2013 году. Сейчас ему грозит до 7 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Преступник разбил стекло двери в его доме и украл 11 золотых ювелирных изделий.

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