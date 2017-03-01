МИНСК, 2 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Пуховичском районе мужчину без определенного места жительства, который украл у пенсионера золотые изделия на общую сумму 11,6 тысячи рублей, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.



© Sputnik Константин Чалабов Неизвестный срезал 4,5 км провода с ЛЭП в Слуцком районе

Кража в деревне Бельковичи произошла 28 февраля, обворованный сельчанин обратился с заявлением в правоохранительные органы утром 1 марта.

"Житель деревни заявил, что преступник, разбив стекло двери из его дома похитил 11 золотых ювелирных изделий", – сказали в УВД, уточнив, что общая стоимость золота составила 11600 рублей.

Сотрудники угрозыска оперативно установили личность преступника – им оказался неработающий уроженец Минска, который в настоящее время не имеет определенного места жительства, а ранее уже имел судимость за кражу.

В отношении мужчины Пуховичским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч. 3 Уголовного кодекса Беларуси (кража).