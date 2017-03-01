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ТВ: сотрудница отделения банка в Фариново не пострадала

02.03.2017 13:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар – Sputnik. Сотрудница отделения ОАО "Беларусбанк" в поселке Фариново, которое накануне ограбил неизвестный мужчина, в результате нападения не пострадала, сообщил телеканал "Беларусь 1".

ТВ: сотрудница отделения банка в Фариново не пострадала
© Фото: ЧП | Полоцк Новополоцк / ВК
ТВ: ограбление отделения банка в Фариново парализовало жизнь поселка

Инцидент в населенном пункте Полоцкого района произошел накануне около 13:15 – в отделение № 216/45, расположенное в местном доме культуры, зашел неизвестный, лицо которого было скрыто маской, и, угрожая электрошокером, украл из кассы крупную сумму денег – около 10,5 тысячи рублей.

По информации телеканала, сотрудница банка – кассир, которая работала в отделении в момент ограбления, в результате нападения не пострадала.

В настоящее время сотрудники УВД Витебского облисполкома и Полоцкого РОВД ведут поиски злоумышленника. Известно, что рост нападавшего составляет около 180 см, на нем были темные джинсы и темно-синий пуховик.

Как ранее сообщили Sputnik в УСК по Витебской области, по факту ограбления отделения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой с целью завладения имуществом в крупном размере).

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Теги: Минск
 
 
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В настоящее время сотрудники УВД Витебского облисполкома и Полоцкого РОВД ведут поиски злоумышленника.

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