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ТВ: сотрудница отделения банка в Фариново не пострадала
02.03.2017 13:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар – Sputnik. Сотрудница отделения ОАО "Беларусбанк" в поселке Фариново, которое накануне ограбил неизвестный мужчина, в результате нападения не пострадала, сообщил телеканал "Беларусь 1".
Инцидент в населенном пункте Полоцкого района произошел накануне около 13:15 – в отделение № 216/45, расположенное в местном доме культуры, зашел неизвестный, лицо которого было скрыто маской, и,
По информации телеканала, сотрудница банка – кассир, которая работала в отделении в момент ограбления, в результате нападения не пострадала.
В настоящее время сотрудники УВД Витебского облисполкома и Полоцкого РОВД ведут поиски злоумышленника. Известно, что
Как ранее сообщили Sputnik в УСК по Витебской области, по факту ограбления отделения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой с целью завладения имуществом в крупном размере).
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В настоящее время сотрудники УВД Витебского облисполкома и Полоцкого РОВД ведут поиски злоумышленника.
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