МИНСК, 1 мар — Sputnik. Форвард российского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин задержан езду по встречной полосе в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент с участием футболиста за рулем Bentley произошел в ночь на 26 февраля.

"Кокорин был задержан в центре города за нарушение ПДД. Он ехал по встречной полосе на своем Bentley, после чего был остановлен. На него составили административный протокол", — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, в Тверском суде Москвы отметили, что административный материал в отношении Кокорина еще не поступил в суд для рассмотрения. Суду предстоит оценить, действительно ли футболист совершил нарушение, указанное в протоколе, и, в случае положительного решения, назначить наказание.

"Особенности рассмотрения дел по ч. 4 ст.12.15 КоАП сводятся часто к тому, что материалы такие в день поступления не рассматриваются, а откладываются, в частности, для извещения сторон, вызова свидетелей и так далее", — пояснила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

В самом "Зените" пояснили, что инцидент с игроком произошел, когда у команды был выходной. "По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, "Зенит" не считает возможным комментировать произошедшее. При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость", — сказал представитель пресс-службы "сине-бело-голубых".

Это не первый случай с Кокориным, когда он оказался в центре скандала. В июне после чемпионата Европы Кокорин и его партнер по сборной Павел Мамаев попали в объективы видеокамер: спортсмены отдыхали в одном из самых дорогих ночных клубов в Монте-Карло, столик в котором стоит около одной тысячи евро . У болельщиков подобное поведение после вылета с ЧЕ-2016 вызвало негативную реакцию.