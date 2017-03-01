﻿ Кокорин задержан за езду по "встречке" в центре Москвы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кокорин задержан за езду по "встречке" в центре Москвы

02.03.2017 13:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Форвард российского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин задержан езду по встречной полосе в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент с участием футболиста за рулем Bentley произошел в ночь на 26 февраля.

"Кокорин был задержан в центре города за нарушение ПДД. Он ехал по встречной полосе на своем Bentley, после чего был остановлен. На него составили административный протокол", — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, в Тверском суде Москвы отметили, что административный материал в отношении Кокорина еще не поступил в суд для рассмотрения. Суду предстоит оценить, действительно ли футболист совершил нарушение, указанное в протоколе, и, в случае положительного решения, назначить наказание.

"Особенности рассмотрения дел по ч. 4 ст.12.15 КоАП сводятся часто к тому, что материалы такие в день поступления не рассматриваются, а откладываются, в частности, для извещения сторон, вызова свидетелей и так далее", — пояснила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

В самом "Зените" пояснили, что инцидент с игроком произошел, когда у команды был выходной. "По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, "Зенит" не считает возможным комментировать произошедшее. При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость", — сказал представитель пресс-службы "сине-бело-голубых".

Это не первый случай с Кокориным, когда он оказался в центре скандала. В июне после чемпионата Европы Кокорин и его партнер по сборной Павел Мамаев попали в объективы видеокамер: спортсмены отдыхали в одном из самых дорогих ночных клубов в Монте-Карло, столик в котором стоит около одной тысячи евро. У болельщиков подобное поведение после вылета с ЧЕ-2016 вызвало негативную реакцию. 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мосгорсуде считают, что рассмотрение административного дела в отношении Кокорина может затянуться.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Турецкий нефтяной танкер захвачен в Ливии, экипаж в плену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика