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Турецкий нефтяной танкер захвачен в Ливии, экипаж в плену

02.03.2017 13:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар — Sputnik. Нефтяной танкер Haci Telli, шедший под турецким флагом из турецкого порта Тузла в мальтийскую Валетту, захвачен в Ливии, 11 членов экипаж удерживаются в плену, сообщает Sputnik Турция.

​Судно прибыло в ливийский порт Зуара 24 февраля, на его борт поднялись шесть вооруженных людей в качестве охраны — это стандартная процедура для таких кораблей. Однако вскоре вооруженные люди заявили, что задерживают корабль в связи с тем, арендатор судна задолжал ливийскому порту порядка 433 тысяч долларов за ранее приобретенную нефть. 

Заложниками ситуации стали 11 членов экипажа, которые были фактически захвачены в плен и удерживаются на судне, стоящем на якоре в двух морских милях от порта. Sputnik Турция публикует список задержанных моряков Haci Telli.

Захватившие танкер люди обещают удерживать экипаж, а также распилить танкер Haci Telli и продать его в случае, если им не выплатят эту сумму.

Турецкие СМИ уточняют, что арендатор судна уже заплатил 280 тысяч долларов из суммы долга. В порт направляются адвокаты компании Transpasifik Denizcilik, которой принадлежит танкер, утверждает СМИ.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 2 мар — Sputnik. Нефтяной танкер Haci Telli, шедший под турецким флагом из турецкого порта Тузла в мальтийскую Валетту, захвачен в Ливии, 11 членов экипаж...

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