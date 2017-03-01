МИНСК, 2 мар — Sputnik. Нефтяной танкер Haci Telli, шедший под турецким флагом из турецкого порта Тузла в мальтийскую Валетту, захвачен в Ливии, 11 членов экипаж удерживаются в плену, сообщает Sputnik Турция.

'Hacı Telli' adlı Türk tankeri Libya'da korsanlar tarafından kaçırıldı: 4 Rehine var https://t.co/TRJd5rfD2H — internethabersitesi (@inthabersitesi) 2 марта 2017 г.

​Судно прибыло в ливийский порт Зуара 24 февраля, на его борт поднялись шесть вооруженных людей в качестве охраны — это стандартная процедура для таких кораблей. Однако вскоре вооруженные люди заявили, что задерживают корабль в связи с тем, арендатор судна задолжал ливийскому порту порядка 433 тысяч долларов за ранее приобретенную нефть.

Заложниками ситуации стали 11 членов экипажа, которые были фактически захвачены в плен и удерживаются на судне, стоящем на якоре в двух морских милях от порта. Sputnik Турция публикует список задержанных моряков Haci Telli .

Захватившие танкер люди обещают удерживать экипаж, а также распилить танкер Haci Telli и продать его в случае, если им не выплатят эту сумму.

Турецкие СМИ уточняют, что арендатор судна уже заплатил 280 тысяч долларов из суммы долга. В порт направляются адвокаты компании Transpasifik Denizcilik, которой принадлежит танкер, утверждает СМИ.