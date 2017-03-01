МИНСК, 2 мар – Sputnik. Молодой человек получил тяжелые травмы в Новополоцке в результате прыжка с моста через Западную Двину, сообщил местный телеканал " Вектор ".



© Sputnik / Виктор Толочко Пенсионер прыгнул с моста в Неман и погиб

Инцидент в райцентре произошел в ночь с 27 на 28 февраля – 19-летний житель Новополоцка около 02:00 спрыгнул с Калининского моста в реку. По данным телеканала, молодой человек сам выбрался на берег, однако по суше самостоятельно передвигаться не мог.

"Бригадой скорой медицинской помощи был доставлен пациент с тяжелой сочетанной травмой. Он был госпитализирован, в экстренном порядке поднят в операционную, прооперирован", – сказал заместитель главного врача Новополоцкой городской больницы Игорь Мужиченко.

По его словам, в настоящее время пострадавший находится в отделении реанимации, его состояние медики оценивают как тяжелое, но стабильное.

Сообщается, что проверку по факту проводят правоохранительные органы. При этом милиция рассматривает несколько версий случившегося, поскольку допросить молодого человека пока невозможно.