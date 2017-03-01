Во Львовской области на шахте № 10 «Степная «ОАО «Львовуголь» прогремел взрыв, который привел к обрушению горной породы. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«2 марта, в 12:46 в с. Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 «Степная «ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м., в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы», — говорится в сообщении.

В шахте находились 172 горняка, в частности на аварийном участке 34 горняка. «Восемь из них погибли и шесть горняков с травмами были подняты на поверхность», — отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что судьба 24 горняков на данный момент остается неизвестной.

«Причина обрушения устанавливается. К проведению аварийно-спасательных работ привлечены подразделения Минуглепрома и ГосЧС», — резюмируется в сообщении.