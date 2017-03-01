﻿ В Украине во Львовской области на шахте прогремел взрыв: есть погибшие и раненые. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Украине во Львовской области на шахте прогремел взрыв: есть погибшие и раненые

02.03.2017 15:29 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во Львовской области на шахте № 10 «Степная «ОАО «Львовуголь» прогремел взрыв, который привел к обрушению горной породы. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«2 марта, в 12:46 в с. Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 «Степная «ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м., в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы», — говорится в сообщении.

В шахте находились 172 горняка, в частности на аварийном участке 34 горняка. «Восемь из них погибли и шесть горняков с травмами были подняты на поверхность», — отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что судьба 24 горняков на данный момент остается неизвестной.

«Причина обрушения устанавливается. К проведению аварийно-спасательных работ привлечены подразделения Минуглепрома и ГосЧС», — резюмируется в сообщении.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом подчеркивается, что судьба 24 горняков на данный момент остается неизвестной.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Жлобине мужчина убил подругу прямо на ее рабочем месте, а потом повесился сам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика