МИНСК, 2 мар — Sputnik. Восемь человек погибли в результате аварии на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь" во Львовской области Украины, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным обстоятельствам (ГСЧС) .

Инцидент произошел днем 2 марта: из-за взрыва метана произошло обрушение горной породы.

"В шахте работало 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых восемь погибли и шесть горняков с травмами подняты на поверхность", — говорится в сообщении ГСЧС.

По информации ведомства, все горняки подняты на поверхность.

В месте с тем, согласно данным Независимого профсоюза, жертвами стали десять шахтеров.

"К проведению аварийно-спасательных работ привлечены пять отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля", — отметили в ГСЧС.

В ликвидации последствий аварии задействованы 50 человек и семь единиц техники.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отменив запланированные мероприятия, вылетел во Львовскую область. Вместе с главой правительства на место ЧП поехали министр энергетики Украины Игорь Насалик и председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Президент Петр Порошенко поручил правительству провести проверку всех угледобывающих предприятий на Украине. Он также объявил всеукраинский траур 3 марта.

"Выражаю соболезнования родным и близким шахтеров, которые погибли в результате взрыва на шахте во Львовской области", — написал Порошенко на своей странице в Facebook .