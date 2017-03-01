Четыре человека погибли, не менее четырех пострадали в результате схода лавины в итальянских Альпах. Об этом сообщает в четверг, 2 марта, La Repubblica.



Фото: Reuters

ЧП произошло в коммуне Курмайор в области Валле-д'Аоста. Всего лавина накрыла группу из 20 горнолыжников, предположительно, все они иностранцы. Как сообщается, они катались за пределами обустроенных трасс.

В настоящее время несколько человек считаются пропавшими без вести. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция, в ней задействованы полиция, врачи и два вертолета.

Курмайор — один из самых известных горных курортов Европы.

4 февраля лавина накрыла группу горнолыжников на перевале Селла Нивеа в итальянских Альпах (провинция Удине). Тогда никто не погиб.

В январе в горном массиве Гран-Сассо возле городка Фариндола в итальянской области Абруццо после серии землетрясений сошла снежная лавина. Она накрыла отель Rigopiano , где находились 40 человек — персонал и туристы. Ее жертвами стали 29 человек.