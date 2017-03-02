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Суд огласит приговор студенту, устроившему резню бензопилой в ТЦ

03.03.2017 08:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Минский городской суд сегодня огласит приговор по уголовному делу о кровавой резне в торговом центре "Новая Европа".

Суд огласит приговор студенту, устроившему резню бензопилой в ТЦ
© Sputnik / Виктор Толочко
Адвокат просит оправдать Казакевича по части предъявленного обвинения

Трагедия произошла 8 октября прошлого года: 17-летний студент первого курса МИТСО Владислав Казакевич с бензопилой и топором напал на продавщиц ТЦ — одна от полученных травм погибла и еще две женщины были ранены. 

"Приговор будет оглашен в зале суда Московского района в 10:30", — сообщили Sputnik в пятницу в суде. 

Владиславу Казакевичу предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

Сам он свою вину признал, но не раскаялся. Прокурор просил для обвиняемого 15 лет лишения свободы, так как на момент совершения преступления ему не исполнилось 18 лет.

Sputnik готовит репортаж из зала суда, следите за публикациями портала.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый Казакевич свою вину признал, но не раскаялся, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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