МИНСК, 3 фев — Sputnik. Директора воложинского коммунального предприятия подозревают в получении взятки, сообщили в пятницу Sputnik в УВД Минского областного исполнительного комитета.



© Фото: Могилевоблавтотранс Пять сотрудников Могилевоблавтотранса попались на взятках

По сведениям правоохранителей, директор одного из коммунальных предприятий получил две тысячи долларов взятки от учредителя одного из заводов за благоприятное решение по договору на поставку шести насосных установок на общую сумму более 63 тысяч рублей.

"Как выяснилось, договорные отношения состоялись без проведения соответствующей процедуры государственной закупки оборудования. При этом цена закупленного оборудования была явно завышена. Ущерб насчитан в размере более 470 миллионов неденоминированных рублей", — добавили в УВД Миноблисполкома.

С материалами правоохранителей согласились в районной прокуратуре.

В отношении руководителя возбуждены уголовные дела по статье 430 ("Получение взятки") и статье 426 ("Превышение власти или служебных полномочий") Уголовного кодекса. Сейчас проводится расследование.