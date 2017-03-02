МИНСК, 3 мар — Sputnik. Сотрудник одной из минских СТО был госпитализирован с травмами различной степени тяжести в результате взрыва при попытке распилить бензобак, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел 2 марта утром, около 10:10. Работник СТО, расположенного по улице Карвата, сообщил спасателям о ЧП. Спустя пять минут сотрудники МЧС прибыли на место вызова, из здания станции техобслуживания уже шел дым.

"По предварительной информации, произошла вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости при проведении аргонной сварки бензобака", — рассказали в МЧС.

Собеседники агентства отметили, что на момент ЧП в мастерской находилось двое рабочих. "В результате получил ожоги 1-2 степени (12% тела) мужчина, который проводил сварочные работы", — продолжили в ведомстве.

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.