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Взрыв на СТО в Минске: рабочий попал в больницу с ожогами

03.03.2017 11:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Сотрудник одной из минских СТО был госпитализирован с травмами различной степени тяжести в результате взрыва при попытке распилить бензобак, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

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© Фото: Брестское областное УМЧС
МЧС озвучило вероятные причины крупного пожара на складе в Бресте

Инцидент произошел 2 марта утром, около 10:10. Работник СТО, расположенного по улице Карвата, сообщил спасателям о ЧП. Спустя пять минут сотрудники МЧС прибыли на место вызова, из здания станции техобслуживания уже шел дым.

"По предварительной информации, произошла вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости при проведении аргонной сварки бензобака", — рассказали в МЧС.

Собеседники агентства отметили, что на момент ЧП в мастерской находилось двое рабочих. "В результате получил ожоги 1-2 степени (12% тела) мужчина, который проводил сварочные работы", — продолжили в ведомстве.

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.  

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сотрудник станции вместе с коллегой проводил сварочные работы - произошла вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости.

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