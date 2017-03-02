В Барановичах возбуждено уголовное дело в отношении руководителя спортивного учреждения, сообщает управление Следственного комитета по Брестской области.

Директор подозревается в том, что с 2014 по 2016 год неоднократно издавал приказы об излишнем премировании и установлении повышенных надбавок подчиненным сотрудникам. При этом работники учреждения передавали ему части поощрительных выплат.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

«В рамках уголовного дела проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия, допрашиваются свидетели, изучается бухгалтерская документация и обоснованность производства премиальных выплат. Также в ходе следствия устанавливается точная сумма причиненного ущерба», — сообщили в областном управлении СК.