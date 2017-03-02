МИНСК, 3 мар — Sputnik. Перебои с электроснабжением из-за сильного ветра минувшей ночью были в Брестской области, из-за обрыва линии электропередач без электричества оставались деревни и молочно-товарные фермы, сообщили Sputnik в РУП "Брестэнерго".



© Sputnik / Виктор Толочко Синоптики объявили на пятницу 3 марта оранжевый уровень опасности

Ранее синоптики и МЧС предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в ночь с 2 на 3 марта и на пятницу объявили по Беларуси оранжевый уровень опасности.

"В Брестской области сильный ветер стал причиной перебоев электроснабжения в 36 населенных пунктах. За минувшую ночь по области было отключено 195 трансформаторных подстанций, 118 из них из-за обрыва провода воздушной линии 110 кВ в Березовском районе", — сообщили в "Брестэнерго".

Там отметили, что отключение электроснабжения произошло 2 марта в 20:57. В целом, без света остались 30 деревень и 12 молочно-товарных ферм. В 21:50 подача электроэнергии была восстановлена.

Кроме того, наблюдались перебои с электроснабжением в шести деревнях Кобринского и Ганцевичского районов и на трех молочно-товарных фермах.

Среднее время восстановительных работ составило 1 час и 23 минуты, добавили в "Брестэнерго".