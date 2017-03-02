МИНСК,3 мар — Sputnik. Люлька с двумя рабочими упала в Минске при ремонте здания по улице Московская, 17, сообщили в Следственном комитете.

"Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия по улице Московская, 17", — сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По его словам, падение люльки произошло из-за поломки стрелы крана. Люди упали на землю примерно с высоты второго этажа. Одному из рабочих потребовалась госпитализация, сказал Климович.

Он отметил, что следователи выясняют обстоятельства случившегося.