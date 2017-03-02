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Возле Академии управления в Минске упала люлька с людьми

03.03.2017 13:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК,3 мар — Sputnik. Люлька с двумя рабочими упала в Минске при ремонте здания по улице Московская, 17, сообщили в Следственном комитете.

"Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия по улице Московская, 17", — сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По его словам, падение люльки произошло из-за поломки стрелы крана. Люди упали на землю примерно с высоты второго этажа. Одному из рабочих потребовалась госпитализация, сказал Климович.

Он отметил, что следователи выясняют обстоятельства случившегося.

 
Теги: Минск
 
 
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Рабочие упали на землю примерно с высоты второго этажа, одному из них потребовалась госпитализация.

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