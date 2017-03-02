|
Возле Академии управления в Минске упала люлька с людьми
03.03.2017 13:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК,3 мар — Sputnik. Люлька с двумя рабочими упала в Минске при ремонте здания по улице Московская, 17, сообщили в Следственном комитете.
"Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия по улице Московская, 17", — сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.
По его словам, падение люльки произошло из-за поломки стрелы крана. Люди упали на землю примерно с высоты второго этажа. Одному из рабочих потребовалась госпитализация, сказал Климович.
Он отметил, что следователи выясняют обстоятельства случившегося.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочие упали на землю примерно с высоты второго этажа, одному из них потребовалась госпитализация.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии