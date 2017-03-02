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Двое рабочих выпали из люльки у Академии управления. Один из них в больнице

03.03.2017 12:54 — ЧП | Tut.by  
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Утром 3 марта у входа в Академию управления в Минске при проведении ремонтных работ пострадал рабочий. На месте работает следственно-оперативная группа, сообщили TUT.BY в управлении Следственного комитета по Минску.

«В первой половине дня двое рабочих проводили возле главного входа ремонтные работы с использованием автокрана. В результате надлома стрелы из люльки крана выпали двое рабочих. Один из мужчин получил травмы и был госпитализирован», — сообщил официальный представитель УСК Алексей Климович.

Известно, что пострадавшему — 65 лет. По свидетельствам очевидцев, люлька находилась на уровне 2−3 этажа.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.


Фото пользователя @alina_rabets в Twitter
 
Теги: Минск
 
 
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Мужчины выпали из люльки после того, как надломилась стрела автокрана.

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