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Двое рабочих выпали из люльки у Академии управления. Один из них в больнице
Утром 3 марта у входа в Академию управления в Минске при проведении ремонтных работ пострадал рабочий. На месте работает следственно-оперативная группа, сообщили TUT.BY в управлении Следственного комитета по Минску.
«В первой половине дня двое рабочих проводили возле главного входа ремонтные работы с использованием автокрана. В результате надлома стрелы из люльки крана выпали двое рабочих. Один из мужчин получил травмы и был госпитализирован», — сообщил официальный представитель УСК Алексей Климович.
Известно, что пострадавшему — 65 лет. По свидетельствам очевидцев, люлька находилась на уровне 2−3 этажа.
На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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Мужчины выпали из люльки после того, как надломилась стрела автокрана.
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