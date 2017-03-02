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"Студенты" из Бангладеш снова пытались сбежать из Беларуси
03.03.2017 14:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Пятерых граждан Бангладеш задержали брестские пограничники во взаимодействии с сотрудниками Департамента охраны МВД в непосредственной близости от государственной границы, сообщили Sputnik в Брестской пограничной группе.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В ходе разбирательства выяснилось, что четыре парня и девушка получили визы в белорусском посольстве в Дели в ноябре 2016 года якобы для обучения в Витебском государственном технологическом университете. В начале декабря "студенты" прибыли в Национальный аэропорт "Минск", откуда направились в Витебск, где и зарегистрировались", — рассказали брестские пограничники.
Однако уже 14 февраля вся компания молодых людей выехала в Брест и занялась поиском способов незаконного пересечения белорусско-польской границы.
Иностранцы привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания и помещены в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. Здесь ожидают депортации еще двое их земляков – также "студентов", задержанных пограничниками в феврале текущего года.
Брестская пограничная группа обращается к гражданам с просьбой при появлении подозрительных или незнакомых лиц вблизи государственной границы сообщать об этом в ближайшее подразделение органов пограничной службы или в оперативно-ситуационную службу.
Ранее в январе стало известно об исчезновении более 20 студентов – граждан Бангладеш, которые обучались на подготовительных курсах в Белорусском государственном экономическом университете и также покинули страну.
Первоначально предполагалось, что они направились в западном направлении, однако позже начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун рассказал, что беглецы находятся на территории России.
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Четыре парня и девушка получили визы в белорусском посольстве в Дели якобы для обучения в Витебском государственном технологическом университете, однако...
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