В районе Гамбурга паром с 49 пассажирами и членами экипажа на борту столкнулся с пирсом и частично затонул.



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В результате инцидента никто не пострадал, сообщает газета Bild .

Паром «Большой Михель» врезался в каменный пирс около 21:00 (23:00 мск) четверга у коммуны Виттенберген (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), после чего корма судна ушла под воду. «Все 47 пассажиров эвакуированы на лодках пожарной службы и водной полиции, доставлены на берег и осмотрены врачами. Никто из них не пострадал, все они были вывезены автобусом», — приводит издание слова представителя пожарных.

После серии консультаций капитан судна принял решение о буксировке судна. Около полуночи паром вновь оказался на плаву. По факту происшествия проводится расследование, предварительно, инцидент стал следствием технической неисправности.