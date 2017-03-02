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УВД: пятеро гомельчан купили "для себя" 2 тонны водки и спирта
03.03.2017 15:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Сотрудники гомельской милиции вывели из незаконного оборота более двух тысяч литров контрафактной спиртной продукции, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Гомельского облисполкома.
© Фото: УВД Гомельского облисполкома
Караван автомашин, перевозивших контрафактную водку и спирт, был задержан на въезде в город – в салоне и багажнике машин было 1760 литров спирта в десятилитровых канистрах и 800 бутылок водки, произведенной в России.
"Хоть перевозчики и утверждают, что везли спирт и водку для личных нужд, оперативники уверены, что весь товар доставлен в Гомель с одной единственной целью – для незаконной реализации через "точки", – сказали в УВД.
По информации милиции, изъятый у бутлегеров груз будет направлен на экспертизу.
В УВД также отметили, что все перевозчики будут привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.27 КоАП – им грозит штрафа в размере до 100 базовых величин (2300 рублей).
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Все перевозчики будут привлечены к административной ответственности – им грозит штраф в размере до 100 базовых величин.
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