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УВД: пятеро гомельчан купили "для себя" 2 тонны водки и спирта

03.03.2017 15:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар – Sputnik. Сотрудники гомельской милиции вывели из незаконного оборота более двух тысяч литров контрафактной спиртной продукции, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Гомельского облисполкома.

УВД: пятеро гомельчан купили "для себя" 2 тонны водки и спирта
© Фото: УВД Гомельского облисполкома
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Караван автомашин, перевозивших контрафактную водку и спирт, был задержан на въезде в город – в салоне и багажнике машин было 1760 литров спирта в десятилитровых канистрах и 800 бутылок водки, произведенной в России.

"Хоть перевозчики и утверждают, что везли спирт и водку для личных нужд, оперативники уверены, что весь товар доставлен в Гомель с одной единственной целью – для незаконной реализации через "точки", – сказали в УВД.

По информации милиции, изъятый у бутлегеров груз будет направлен на экспертизу. 

В УВД также отметили, что все перевозчики будут привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.27 КоАП – им грозит штрафа в размере до 100 базовых величин (2300 рублей).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Все перевозчики будут привлечены к административной ответственности – им грозит штраф в размере до 100 базовых величин.

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