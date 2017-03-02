МИНСК, 3 мар – Sputnik. Сотрудники гомельской милиции вывели из незаконного оборота более двух тысяч литров контрафактной спиртной продукции, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Гомельского облисполкома.



© Фото: УВД Гомельского облисполкома Двух "спиртовозов" с 800 литрами алкоголя из РФ задержали в Гомеле

Караван автомашин, перевозивших контрафактную водку и спирт, был задержан на въезде в город – в салоне и багажнике машин было 1760 литров спирта в десятилитровых канистрах и 800 бутылок водки, произведенной в России.

"Хоть перевозчики и утверждают, что везли спирт и водку для личных нужд, оперативники уверены, что весь товар доставлен в Гомель с одной единственной целью – для незаконной реализации через "точки", – сказали в УВД.

По информации милиции, изъятый у бутлегеров груз будет направлен на экспертизу.

В УВД также отметили, что все перевозчики будут привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.27 КоАП – им грозит штрафа в размере до 100 базовых величин (2300 рублей).