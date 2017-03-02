﻿ Милиция нашла у жителя Жлобинского района склад боеприпасов времен ВОВ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Милиция нашла у жителя Жлобинского района склад боеприпасов времен ВОВ

03.03.2017 16:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Сотрудники милиции, проверяя гараж жителя Жлобинского района на наличие наркотических средств, нашли арсенал времен Великой Отечественной войны, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Гомельского облисполкома.

Милиция нашла у жителя Жлобинского района склад боеприпасов времен ВОВ
© Фото: ГПК
Сельчане на поле в Поставском районе нашли 105-мм снаряд

Обыск в гараже частного домовладения был проведен после поступления правоохранителям поступившей информации о возможном хранении мужчиной наркотиков. 

"В ходе осмотра частного дома, который принадлежит матери молодого человека, милиционеры были удивлены находкой – в шкафу были разложены  различные виды боеприпасов: лимонки, гранаты, патроны, штыки с винтовок, фрагменты снарядов с тротилом и иное оружие времен Великой Отечественной войны", – сказали в УВД.

Молодой человек милиционерам пояснил, что "коллекцию" собрал на поле, где проходили сражения войск Красной армии и немецко-фашистских захватчиков. 

У "копателя" милиционеры изъяли два пистолета и самодельные ножи, фрагменты авиационных мин. 

В отношении молодого человека проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 295 и 296 Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек милиционерам пояснил, что "коллекцию" собрал на поле, где проходили сражения войск Красной армии и немецко-фашистских захватчиков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
УВД: пятеро гомельчан купили "для себя" 2 тонны водки и спирта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика