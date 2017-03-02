МИНСК, 3 мар – Sputnik. Сотрудники милиции, проверяя гараж жителя Жлобинского района на наличие наркотических средств, нашли арсенал времен Великой Отечественной войны, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Гомельского облисполкома.

Обыск в гараже частного домовладения был проведен после поступления правоохранителям поступившей информации о возможном хранении мужчиной наркотиков.

"В ходе осмотра частного дома, который принадлежит матери молодого человека, милиционеры были удивлены находкой – в шкафу были разложены различные виды боеприпасов: лимонки, гранаты, патроны, штыки с винтовок, фрагменты снарядов с тротилом и иное оружие времен Великой Отечественной войны", – сказали в УВД.

Молодой человек милиционерам пояснил, что "коллекцию" собрал на поле, где проходили сражения войск Красной армии и немецко-фашистских захватчиков.

У "копателя" милиционеры изъяли два пистолета и самодельные ножи, фрагменты авиационных мин.

В отношении молодого человека проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 295 и 296 Уголовного кодекса Беларуси.