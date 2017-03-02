В лесу в Борисовском районе были найдены останки человека. Предположительно, они принадлежат 19-летнему Павлу Старенкову, который еще в ноябре самовольно ушел из воинской части № 44540 в Минской области и не вернулся. Следователи проводят проверку.



Фото предоставлено поисковым отрядом «Ангел»

Солдат не вернулся на построение в часть еще 12 ноября прошлого года. Сам он приехал служить из агрогородка Ходосы Мстиславского района Могилевской области.

По неофициальной информации, тело нашли неподалеку от воинской части.

Информацию об обнаружении тела подтвердили в Министерстве обороны:

— 12 ноября 2016 года один из военнослужащих Борисовского гарнизона самовольно оставил воинскую часть. Был осуществлен комплекс мероприятий по его розыску. 10 февраля поступила информация об обнаружении тела человека, по ряду признаков покончившего жизнь самоубийством. Следственные органы проводят идентификационные мероприятия и проверку по факту смерти, — рассказал пресс-секретарь ведомства Владимир Макаров.

По предварительным данным, найдено тело именно пропавшего солдата. Но опознать личность погибшего без экспертизы невозможно из-за воздействия перепадов температурного режима и окружающей среды. Об этом порталу TUT.BY рассказали в Управлении Следственного комитета по Минской области.

— В ходе осмотра места происшествия были обнаружены вещи и документы, принадлежащие солдату, покинувшему войсковую часть в ноябре 2016 года. Борисовским РОСК по факту смерти мужчины проводится проверка. Назначен ряд экспертиз, в том числе — судебно-медицинская и биолого-генетическая с целью установления личности погибшего, точных причин и механизма смерти, а также давности наступления смерти, — сообщила официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.

По информации следователей, на данный момент не установлено следов криминального характера смерти. По предварительной версии, речь идет о суициде. Опрашиваются сослуживцы и родные.

К сожалению, это не единственный трагический случай за прошлый год в Борисовском гарнизоне: в августе покончил с собой военнослужащий третьего периода, ему оставалось 2 месяца до окончания службы.