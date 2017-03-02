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ГТК: перевозчик в 65 раз занизил стоимость элитной мебели из Италии

03.03.2017 18:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар – Sputnik. Субъект хозяйствования, чтобы платить меньше на таможне, занизил стоимость ввозимой в Беларусь элитной мебели из Италии в 65 раз, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.

ГТК: перевозчик в 65 раз занизил стоимость элитной мебели из Италии
© flickr.com/ hans-johnson
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Незаконное перемещение через пункт пропуска "Григоровщина" партии дорогостоящей мебели по заниженной стоимости пресекли сотрудники Витебской таможни.

"Для оформления были представлены документы, в соответствии с которыми стоимость товара составляла 1,3 тысячи долларов, однако таможенники при проведении проверки установили, что реальная стоимость товара – около 92 тысяч", – сказали в ГТК.

Там также сообщили, что, таким образом, сумма стоимости товара была занижена более чем в 65 раз.

Таможенники изъяли у перевозчика 40 предметов мебели, по факту начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП.

 
Теги: Минск
 
 
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Для оформления подали документы на мебель, стоимостью 1,3 тысячи долларов, тогда как реально она стоит более 92 тысяч.

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