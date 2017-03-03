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КГК обнаружил хищения стройматериалов на Гомельпромстрое

03.03.2017 20:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар – Sputnik. Финансовая милиция обнаружила факты хищения строительных материалов должностными лицами ОАО "Гомельпромстрой", сообщили Sputnik в пятницу в Комитете государственного контроля.

КГК обнаружил хищения стройматериалов на Гомельпромстрое
© Sputnik Антон Денисов
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Махинации выявили работники управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области при проведении оперативных мероприятий.

"Должностные лица филиала стройуправления № 139 ОАО "Гомельпромстрой", а также работник управления стройиндустрии и комплектации ОАО в 2016 году фиктивно списывали стройматериалы на объекты", – сказали в КГК.

По информации комитета, стоимость похищенного составила более 35,6 тысячи рублей, по фактам возбудили три уголовных дела – трое подозреваемых взяты стражу, один находится под домашним арестом. На имущество всех четверых наложен арест (более 50 тысяч рублей). 

В настоящее время следователи пытаются выявить иные факты хищения подозреваемыми. 

 
Теги: Минск
 
 
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Стоимость похищенного составила более 36 тысяч рублей, следователи возбудили три уголовных дела.

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