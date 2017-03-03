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Джазмена Махогани не пускают в Беларусь из-за толстого паспорта
04.03.2017 16:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар — Sputnik. Известного джазмена из США Кевина Махогани не пускают в Беларусь из-за проблем с паспортом, об этом он написал на своей странице в Facebook.
© Sputnik / Виктор Толочко
У музыканта возникли проблемы с пересечением белорусской границы в аэропорту в Минске — по его словам, пограничники посчитали, что его паспорт в ненадлежащем состоянии.
"Меня решили задержать на границе, так как обложка паспорта стала расклеиваться. Все, кто видел мой паспорт, знают, что в него вклеены дополнительные страницы и он толстый, как книжка, он далеко не новый", — написал Махогани в
скриншот страницы
"Меня решили задержать на границе...", — написал Махогани на своей странице в Фейсбуке.
Как ранее сообщал Sputnik, 4 марта в малом зале Белгосфилармонии должен пройти концерт и мастер-класс Махогани.
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Из-за частых гастролей паспорт артиста пополнился новыми страницами с печатями о пересечении границ.
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