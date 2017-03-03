МИНСК, 4 мар — Sputnik. Попавшую под Оренбургом в ДТП фуру с белыми тиграми, которых перевозили в уфимский цирк, вытащили из кювета, сообщили российские СМИ.

Автомобиль, в котором находятся цирковые тигры, попал в ДТП в Оренбургской области. Тигры участвуют в программе "Залтания: затерянный мир".



© Фото: УМВД России по Оренбургской области В Оренбургской области в дорожно-транспортное происшествие попала фура, перевозившая белых тигров

Артисты Росгосцирка ехали из Волгограда в Уфу на семи автомобилях, везли с собой животных. Фурой, где находились тигры, управляли два водителя, которые сбежали с места ДТП, оставив зверей. Все остальные артисты и животные цирка благополучно добрались до пункта назначения.

По словам участника программы, с тиграми, не смотря на то, что они остались на несколько часов без пищи, все в порядке.