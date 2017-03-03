МИНСК, 4 мар — Sputnik. Потерявшийся 9 лет назад кот Эрнст нашелся в шведском городе Шеллефтео благодаря вживленному под кожу чипу, сообщили СМИ.

Жителю Швеции Джеку Норхейму через 9 лет вернули потерявшегося кота. Ребенком Джек был очень привязан к своему коту. Но когда ему исполнилось 14-15 лет, животное пропало.

Норхейм перебрался жить в Норвегию, женился, у него родился сын. Через некоторое время мужчина вернулся в Швецию, где его ждал сюрприз, сообщили СМИ.

Хозяину кота позвонили из приюта для животных и сообщили, что кот нашелся благодаря чипу, в котором содержится информация о владельце. Как выяснилось, пропавшего кота подобрала пожилая пара. Когда хозяева умерли, он оказался в приюте. Теперь кот живет в доме с Джеком, его женой и их маленьким ребенком.