|
СМИ: кот из Шеллефтео нашелся через 9 лет
04.03.2017 17:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар — Sputnik. Потерявшийся 9 лет назад кот Эрнст нашелся в шведском городе Шеллефтео благодаря вживленному под кожу чипу, сообщили СМИ.
Жителю Швеции Джеку Норхейму через 9 лет вернули потерявшегося кота. Ребенком Джек был очень привязан к своему коту. Но когда ему исполнилось 14-15 лет, животное пропало.
Норхейм перебрался жить в Норвегию, женился, у него родился сын. Через некоторое время мужчина вернулся в Швецию, где его ждал сюрприз, сообщили СМИ.
Хозяину кота позвонили из приюта для животных и сообщили, что кот нашелся благодаря чипу, в котором содержится информация о владельце. Как выяснилось, пропавшего кота подобрала пожилая пара. Когда хозяева умерли, он оказался в приюте. Теперь кот живет в доме с Джеком, его женой и их маленьким ребенком.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяину кота позвонили из приюта для животных и сообщили, что кот нашелся благодаря чипу.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии