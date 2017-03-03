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СМИ: кот из Шеллефтео нашелся через 9 лет

04.03.2017 17:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мар — Sputnik. Потерявшийся 9 лет назад кот Эрнст нашелся в шведском городе Шеллефтео благодаря вживленному под кожу чипу, сообщили СМИ.

СМИ: кот из Шеллефтео нашелся через 9 лет
© Фото: Instagram / yoremahm
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Жителю Швеции Джеку Норхейму через 9 лет вернули потерявшегося кота. Ребенком Джек был очень привязан к своему коту. Но когда ему исполнилось 14-15 лет, животное пропало.

Норхейм перебрался жить в Норвегию, женился, у него родился сын. Через некоторое время мужчина вернулся в Швецию, где его ждал сюрприз, сообщили СМИ.

Хозяину кота позвонили из приюта для животных и сообщили, что кот нашелся благодаря чипу, в котором содержится информация о владельце. Как выяснилось, пропавшего кота подобрала пожилая пара. Когда хозяева умерли, он оказался в приюте. Теперь кот живет в доме с Джеком, его женой и их маленьким ребенком.

 
Теги: Минск
 
 
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Хозяину кота позвонили из приюта для животных и сообщили, что кот нашелся благодаря чипу.

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