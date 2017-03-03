|
Концерт джазмена из США состоится: Махогани прошел паспортный контроль
04.03.2017 18:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар — Sputnik. Звезда мирового джаза Кевин Махогани прошел паспортный контроль в аэропорту Минска, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
© Фото: предоставлено организаторами
Ранее Sputnik сообщил со ссылкой на социальные сети известного музыканта, что
"Уважаемый джазмен еще вчера был пропущен через границу республики Беларусь на въезд в установленном порядке. Так что никаких проблем с его сегодняшним концертом быть не должно", — сказал Бычковский.
Он отметил, что паспорт действительно находится "не в очень хорошем состоянии". "Состояние паспорта такое, что пограничники более внимательно изучили документ, но его владелец беспрепятственно попал на территорию республики Беларусь", — сказал Бычковский.
В рамках проекта "Международный джаз в Минске" завтра, 5 марта, в Белгосфилармонии пройдет мастер-класс Кевина Махогани. Именно он по опросам авторитетных джазовых изданий, в том числе и Down Beat, последнее десятилетие признается джазовым вокалистом №1.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У музыканта возникли проблемы с пересечением белорусской границы в аэропорту в Минске, однако все разрешилось благополучно.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии