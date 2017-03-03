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Концерт джазмена из США состоится: Махогани прошел паспортный контроль

04.03.2017 18:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мар — Sputnik. Звезда мирового джаза Кевин Махогани прошел паспортный контроль в аэропорту Минска, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Концерт джазмена из США состоится: Махогани прошел паспортный контроль
© Фото: предоставлено организаторами
Звезда мирового джаза Кевин Махогани споет в Минске и даст мастер-класс

Ранее Sputnik сообщил со ссылкой на социальные сети известного музыканта, что Махогани не может пройти паспортный контроль из-за того, что его паспорт находится не в надлежащем виде.

"Уважаемый джазмен еще вчера был пропущен через границу республики Беларусь на въезд в установленном порядке. Так что никаких проблем с его сегодняшним концертом быть не должно", — сказал Бычковский.

Он отметил, что паспорт действительно находится "не в очень хорошем состоянии". "Состояние паспорта такое, что пограничники более внимательно изучили документ, но его владелец беспрепятственно попал на территорию республики Беларусь", — сказал Бычковский.

В рамках проекта "Международный джаз в Минске" завтра, 5 марта, в Белгосфилармонии пройдет мастер-класс Кевина Махогани. Именно он по опросам авторитетных джазовых изданий, в том числе и Down Beat, последнее десятилетие признается джазовым вокалистом №1.

 
Теги: Минск
 
 
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У музыканта возникли проблемы с пересечением белорусской границы в аэропорту в Минске, однако все разрешилось благополучно.

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