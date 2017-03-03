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Анкара сообщила о крушении самолета МиГ-23 на границе с Сирией

04.03.2017 21:39 — ЧП | Tut.by  
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Недалеко от турецко-сирийской границы потерпел крушение самолет МиГ-23, предположительно, принадлежащий сирийским ВВС. Об этом сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает Reuters.

Сообщается, что самолет упал на сирийской стороне границы. Пилот, предположительно, катапультировался. Он может находиться как на сирийской, так и на турецкой стороне, ведутся его поиски.

Причины крушения самолета пока не установлены. «Пока не ясно, почему разбился самолет. Возможно, из-за погодных условий», — сказал турецкий премьер.

Турецкий телеканал NTV со ссылкой на губернатора приграничной турецкой провинции Хатай Эрдал Ата сообщает, что обломки самолета найдены, пилота в кабине самолета нет.

Журналисты поинтересовались у губернатора, не было ли в данном случае нарушения границ пилотом самолета. «Нет, о нарушении границ речи не идет», — сказал Ата. ​"Мы не знаем, возможно, это была техническая неисправность или что-то произошло с другой стороны границы. О вмешательстве с нашей стороны не может быть никакой речи. Мы не знаем, разбился ли он по техническим причинам или был обстрелян", — приводит слова губернатора Hurriyet Daily News.

 
 
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Пилот, предположительно, катапультировался.

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