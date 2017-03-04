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Голод унес жизни более 100 человек в Сомали за 48 часов
04.03.2017 20:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар — Sputnik. По меньшей мере 110 человек скончались за последние 48 часов в Сомали из-за голода в регионе, где наблюдается засуха, сообщает
Премьер-министр страны Хасан Али Хайре впервые сообщил СМИ информацию по погибшим в стране с того момента, как во вторник было объявлено о национальной катастрофе из-за непрекращающейся засухи.
Премьер-министр обнародовал данные лишь по региону Бай на юго-западе страны.
© REUTERS Feisal Omar
Премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре
По оценкам ООН, порядка 5 миллионов жителей Африканского Рога, нуждаются в помощи. Сомали, наряду с Йеменом, Южным Суданом и Нигерией находится на грани голода. Засуха привела к распространению диареи, холеры и кори, которые передаются через воду. 420 тысяч истощенных детей нуждаются в срочной помощи, без которой им грозит смерть.
Это уже третья волна продовольственного кризиса за последние 25 лет. В 2011 году погибло 270 тысяч человек.
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Порядка 5 миллионов жителей Африканского Рога нуждаются в помощи нуждается в помощи из-за засухи, которая привела к болезням и смертям.
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