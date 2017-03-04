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В Лиозненском районе паводок подтопил мост и дорогу
В Лиозненском районе 4 марта паводок подтопил мост и грунтовую дорогу,
Река Ордышевка разлилась и залила низководный железобетонный мост длиной 6 м и 30 метров грунтовой дороги возле деревни Кучинщина. Максимальный уровень воды — 30 см.
Транспортное сообщение с населенным пунктом затруднено, однако жизнеобеспечение населения не нарушено. В Кучинщине живут 8 человек.
Спасатели ведут мониторинг гидрологической обстановки.
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Река Ордышевка разлилась и залила низководный железобетонный мост длиной 6 м и 30 метров грунтовой дороги возле деревни Кучинщина.
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Архив (ЧП)
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