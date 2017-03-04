﻿ В Лиозненском районе паводок подтопил мост и дорогу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Лиозненском районе паводок подтопил мост и дорогу

05.03.2017 09:51 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Лиозненском районе 4 марта паводок подтопил мост и грунтовую дорогу, сообщает МЧС.

Река Ордышевка разлилась и залила низководный железобетонный мост длиной 6 м и 30 метров грунтовой дороги возле деревни Кучинщина. Максимальный уровень воды — 30 см.

Транспортное сообщение с населенным пунктом затруднено, однако жизнеобеспечение населения не нарушено. В Кучинщине живут 8 человек.

Спасатели ведут мониторинг гидрологической обстановки.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Река Ордышевка разлилась и залила низководный железобетонный мост длиной 6 м и 30 метров грунтовой дороги возле деревни Кучинщина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Анкара сообщила о крушении самолета МиГ-23 на границе с Сирией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика