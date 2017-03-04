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На платформе станции метро "Институт культуры" умер мужчина

05.03.2017 11:39 — ЧП | Tut.by  
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На платформе метро станции «Институт культуры» умер пассажир. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

Утром 5 марта на платформе станции 67-летнему мужчине стало плохо. Бригада из БСМП прибыла на вызов через несколько минут. Медики полчаса пытались реанимировать мужчину, но, к сожалению, в 10.30 были вынуждены констатировать смерть.

По предварительной версии, причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

 
 
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Предварительная причина смерти - внезапная остановка сердца.

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