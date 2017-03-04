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Пожилой минчанин умер в метро
05.03.2017 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар — Sputnik. Трагический инцидент произошел утром в минском метрополитене — пожилому мужчине стало плохо на платформе станции "Институт Культуры". Прибывшие на место происшествие врачи скорой помощи не смогли его спасти.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь КУП "Минский метрополитен" Андрей Кузьмин, умерший пассажир — мужчина 1950 года рождения.
Это второй случай смерти на станции метро из-за проблем со здоровьем за месяц: 1 марта мужчине стало плохо в вагоне метро, ему пыталась оказать помощь медсестра здравпункта, расположенного на станции "Купаловская". Однако несмотря на проведенные реанимационные действия, спасти его не удалось.
Напомним, что в 17 февраля 2017 года 44-летний
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Причиной смерти, по предварительным данным, стала внезапная остановка сердца.
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