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Пожилой минчанин умер в метро

05.03.2017 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мар — Sputnik. Трагический инцидент произошел утром в минском метрополитене — пожилому мужчине стало плохо на платформе станции "Институт Культуры". Прибывшие на место происшествие врачи скорой помощи не смогли его спасти.

​Как сообщил журналистам пресс-секретарь КУП "Минский метрополитен" Андрей Кузьмин, умерший пассажир — мужчина 1950 года рождения.

Это второй случай смерти на станции метро из-за проблем со здоровьем за месяц: 1 марта мужчине стало плохо в вагоне метро, ему пыталась оказать помощь медсестра здравпункта, расположенного на станции "Купаловская". Однако несмотря на проведенные реанимационные действия, спасти его не удалось.

Напомним, что в 17 февраля 2017 года 44-летний минчанин упал на рельсы на станции "Автозаводская" прямо перед прибывающим на станцию составом. Его также не удалось спасти. А первый трагический случай в минском метро в текущем году произошел 2 января — жительница столицы на станции "Якуба Коласа" упала на рельсы и погибла.

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной смерти, по предварительным данным, стала внезапная остановка сердца.

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