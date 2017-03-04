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В Бресте проходит марш "нетунеядцев"

05.03.2017 12:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мар — Spuntik. В Бресте вновь проходит акция протеста, но правоохранительные органы не дали возможность столичным оппозиционерам присоединиться к маршу в областном центре: лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и его соратники были остановлены сотрудниками ГАИ на подъезде к городу.

​Собравшиеся брестчане держат в руках распечатанные на принтере листы бумаги с лозунгом "Баста", а также рукописные плакаты "Я против декрета №3".

Несанкционированная акция "Марш рассерженных белорусов" в Бресте проводится уже третьи выходные. Аналогичные акции проводятся и в других городах Беларуси, собравшиеся на них люди выступают против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества". 17 февраля "Марш рассерженных белорусов" прошел в Минске, а 19 февраля — во всех областных центрах. 26 февраля их поддержали Витебск, Брест, Бобруйск и другие города. О том, как протестовали белорусы — читайте в материалах Sputnik>>

 

 

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Брестские власти предложили перенести встречу с улицы в зал, но собравшиеся горожане заявили, что намерены протестовать на улице.

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