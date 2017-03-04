В японской префектуре Нагано разбился спасательный вертолет, на борту которого находилось девять человек. Видео с места катастрофы публикует News24 .

Машина принадлежала местному центру по предотвращению лесных пожаров. Прибывшие на место крушения спасатели обнаружили троих выживших, они госпитализированы в критическом состоянии. Шесть человек погибли.

По сообщению японской метеослужбы, погода в районе аварии была солнечной, что послужило причиной катастрофы, неизвестно.