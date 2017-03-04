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В Японии разбился вертолет со спасателями
В японской префектуре Нагано разбился спасательный вертолет, на борту которого находилось девять человек. Видео с места катастрофы публикует
Машина принадлежала местному центру по предотвращению лесных пожаров. Прибывшие на место крушения спасатели обнаружили троих выживших, они госпитализированы в критическом состоянии. Шесть человек погибли.
По сообщению японской метеослужбы, погода в районе аварии была солнечной, что послужило причиной катастрофы, неизвестно.
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Шесть человек погибли.
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