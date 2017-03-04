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Освобожденные из плена в Нигерии моряки находятся на пути домой

05.03.2017 16:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мар — Sputnik. Семеро россиян и один украинец, освобожденные из пиратского плена, перевезены в безопасное место и скора окажутся дома.

Судно BBC Caribbean, принадлежащее германской компании "Бризе Шиффарт", шло без груза из Камеруна в Гану, пираты атаковали корабль примерно в 120 морских милях к западу-юго-западу от острова Бонни, в Гвинейском заливе. Моряки были похищены с борта судна BBC Caribbean 5 февраля и провели в плену 26 дней в пиратском лагере. На судне остались старший механик, второй помощник и кадет, которым удалось сбежать от пиратов и увести корабль в Лас-Пальмас (Испания), позже они вернулись на родину в Россию.

Компания-владелец судна BBC Caribbean вела сложные переговоры с пиратами и договорилась об освобождении членов экипажа.    

Сразу после освобождения морякам была оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.

Пресс-атташе российского посольства в Берлине Денис Микерин рассказал РИА Новости подробности операции по осовобождению членов экипажа. По его словам, в ночь с субботы на воскресенье во Франкфурт-на-Майне из Абуджи прибыл борт авиакомпании "Люфтганза" с 8 моряками судна BBC Caribbean.

"В настоящий момент компания-судовладелец решает вопрос об отправке моряков к местам их постоянного проживания регулярными рейсами. Известно, что некоторые из освобожденных уже общались с родственниками и в ближайшее время рассчитываются оказаться дома", — сказал Микерин.

Трое из освобожденных россиян — жители Севостополя.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Люди были похищены 5 февраля с борта судна, когда на него напали нигерийские пираты, всего в составе экипажа было 11 человек, троим удалось укрыться от нападения.

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