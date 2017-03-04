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Лидер Bad Boys Blue прооперирован после ДТП и намерен лететь в Варшаву
05.03.2017 18:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар — Sputnik. Джон МакИнерни, получивший перелом бедра во время ДТП под Томском, прооперирован, чувствует себя хорошо и в понедельник намерен вылететь в Варшаву.
Музыканты попали в ДТП по дороге из Новосибирска в Томск — их Lexus в условиях плохой видимости столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и неожиданно остановившимся грузовиком Volvo с полуприцепом. Сразу после аварии скорая помощь с переломом бедра увезла МакИнерни в ближайший населенный пункт Болотное, где музыканту казали первую помощь. Затем его транспортировали в Томск, где и прооперировали.
"Сейчас МакИнерни чувствует себя абсолютно нормально. Завтра из Томска вылетаем в Варшаву, где Джон прожолжит лечение", — заявил журналистам менеджер музыкантов Тарас Волковинский.
Менеджер группы особо отметил, что музыкант очень расстроен из-за того, что не смог выступить на концерте в Томске, а также передал теплые слова МакИнерни в адрес медицинского персонала.
Bad Boys Blue — евродиско-группа. Была образована в Кельне в 1984 году. За свою историю музыканты выпустили около 30 хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира. В Новосибирске группа выступила на концерте Mega Dance 90-х.
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Солист популярной в 1990-е годы музыкальной группы по пути из Новосибирска в Томск с коллегами попал в ДТП.
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