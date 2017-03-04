МИНСК, 5 мар — Sputnik. Джон МакИнерни, получивший перелом бедра во время ДТП под Томском, прооперирован, чувствует себя хорошо и в понедельник намерен вылететь в Варшаву.

Музыканты попали в ДТП по дороге из Новосибирска в Томск — их Lexus в условиях плохой видимости столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и неожиданно остановившимся грузовиком Volvo с полуприцепом. Сразу после аварии скорая помощь с переломом бедра увезла МакИнерни в ближайший населенный пункт Болотное, где музыканту казали первую помощь. Затем его транспортировали в Томск, где и прооперировали.

"Сейчас МакИнерни чувствует себя абсолютно нормально. Завтра из Томска вылетаем в Варшаву, где Джон прожолжит лечение", — заявил журналистам менеджер музыкантов Тарас Волковинский.

Менеджер группы особо отметил, что музыкант очень расстроен из-за того, что не смог выступить на концерте в Томске, а также передал теплые слова МакИнерни в адрес медицинского персонала.

Bad Boys Blue — евродиско-группа. Была образована в Кельне в 1984 году. За свою историю музыканты выпустили около 30 хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира. В Новосибирске группа выступила на концерте Mega Dance 90-х.